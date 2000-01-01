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LeBron James'e telif hakkı davası açıldı!

"Game Plan" isimli bir şirketin, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e "I Am More Than An Athlete" (Ben Bir Sporcudan Fazlasıyım) ifadesinin telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtığı söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
"Game Plan" isimli bir şirketin, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e "I Am More Than An Athlete" (Ben Bir Sporcudan Fazlasıyım) ifadesinin telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtığı söylendi.

Genç sporculara spor dışında profesyonel başarı elde etmeleri için rehberlik eden, Maryland merkezli kâr amacı gütmeyen bir şirket olan Game Plan, 2016'dan bu yana "I Am More Than An Athlete" sloganını kullandıklarını ve 2018'de ticari markayı satın aldıklarını iddia etti.

Marka, LeBron'un 2017'de bir Cleveland Cavaliers - Washington Wizards maçında Game Plan çalışanlarının giydiği t-shirt'lerde bu sloganı gördüğünü ve çaldığını iddia etti. Söylenenler arasında LeBron'un bu ifadeyi çok sevdiği ve 2018'de Laura Ingraham'ın "Shut Up and Dribble" olayına bir cevap olarak kullandığı da iddia edildi.

Şirketin ayrıca Nike, Disney ve Take-Two Interactive Software Inc.'e de dava açtığı belirtildi.


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