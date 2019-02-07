LeBron, Harrison Barnes üzerinden genel bir düşünceye tepki verdi!

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LeBron James, NBA takipçilerinin çoğu gibi, Dallas Mavericks'ten Charlotte Hornets ile oynadıkları maç sırasında Sacramento Kings'e takas edilen Harrison Barnes'ın durumuyla ilgili, Instagram hesabında bir paylaşım yaptı.Durumun çok yanlış olduğunu ve NBA takipçilerinin, oyuncunun istediği şeyi yapmakta özgür olduğunu anlamaları gerektiğini belirten LeBron, Barnes'ın maç sırasında haberi aldıktan sonraki görüntüsünü paylaşıp, altına şu açıklamayı yazdı:Barnes ise, Twitter hesabından Dallas'ta geçirdiği zamandan ötürü minnettarlığını ifade etti ve Sacramento Kings'ekatılmak için sabırsızlandığını söyledi.