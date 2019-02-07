LeBron, Harrison Barnes üzerinden genel bir düşünceye tepki verdi!

LeBron James, NBA takipçilerinin çoğu gibi, Dallas Mavericks'ten Charlotte Hornets ile oynadıkları maç sırasında Sacramento Kings'e takas edilen Harrison Barnes'ın durumuyla ilgili, Instagram hesabında bir paylaşım yaptı.
Durumun çok yanlış olduğunu ve NBA takipçilerinin, oyuncunun istediği şeyi yapmakta özgür olduğunu anlamaları gerektiğini belirten LeBron, Barnes'ın maç sırasında haberi aldıktan sonraki görüntüsünü paylaşıp, altına şu açıklamayı yazdı: "Şimdi bu kesin 'organizasyonun iyiliği için' yapıldığından ötürü, hiçbir sorun yok sanılıyor değil mi? Bu adamı ciddi ciddi bir maçta oynarken ve konuyla ilgili HİÇBİR fikri yokken takasladılar. Bu takası gerçekleştirene laf sallamıyorum çünkü bu bir iş, ve en iyisi olarak neyi düşünüyorsanız onu yapmanız gerekiyor. Fakat bir oyuncu takas edilmek istediğinde veya bir takımdan ayrıldığında kendisine bencil ve nankör yakıştırması yapılırken, takım kendisini takasladığında, serbest bıraktığında veya kadrodan falan kestiğinde bunun kendisi için en iyisi olduğuna dair süregelen düşüncenin DEĞİŞMESİNİ istiyorum. Benim için ikisinde de bir problem yok, gerçekten. Doğruya doğru demek lazım!"
Barnes ise, Twitter hesabından Dallas'ta geçirdiği zamandan ötürü minnettarlığını ifade etti ve Sacramento Kings'ekatılmak için sabırsızlandığını söyledi.