LeBron: "35 yıllık hayatımda, asla şiddete göz yummadım!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, polis reformu konusundaki tutumunun şiddeti teşvik ettiği fikrini reddetti.



Dün gece Denver Nuggets'a karşı alınan mağlubiyetten sonra LeBron, bir muhabirin Los Angeles Eyaleti şerifinin iki polis memurunun vurulmasıyla ilgili yayınladığı yeni bir meydan okuma hakkındaki sorusuna, doğrudan yorum yapmayı reddetti.



Şerif, James'i bu ayın başlarında meydana gelen vurulma olayına ilişkin bilgi için, kendisini bir polis ödülünü eşleştirmeye çağırmıştı.



"ASLA 'POLİSE ŞİDDET UYGULAYIN' DEMEDİM"



Bununla birlikte, Lakers süperstarı, polis memurlarına yönelik şiddeti desteklediğine dair herhangi bir imayı reddederken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polis reformu konusundaki duruşunu yeniden açıklama fırsatını buldu:



"35 yıllık hayatımda, şiddete asla göz yummamışımdır. Asla. Ama aynı zamanda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da biliyorum. Ben kenar bir mahallede, siyahi bir topluluk içinde büyüdüm. Ve birçok siyahi adamın, rengimiz yüzünden ırksal olarak profillendiğini birinci elden birçok kez gördüm. Bunu hayatım boyunca gördüm."



"Ve tüm polislerin kötü olduğunu söylemiyorum. Her zaman onların yanındayım ve hepsi kötü de değil. Ama çıkan videoları gördüğünüzde, ki bunu sadece memleketimde değil ve Amerika'nın her yerinde görebilirsiniz, benim türüme karşı şiddet eylemlerini görmeye devam ediyorsunuz. Ben bunun hakkında konuşmaktan ve ortak paydayı görmekten başka bir şey yapamam."



"Ama bir kez bile 'Polislere şiddet uygulayalım' dememişimdir. Sadece topluluğumuzda olup bitenlerin yolunda olmadığını söylerim. Ve hayatımız için hala korkuyoruz. Bu her gün süregelen bir şey - siyahi bir adam, siyahi bir kadın, siyahi bir çocuk ve siyahi bir kız olarak, polis tarafından kenara çekildiğimiz o anlarda çok korkuyoruz."



"BU ŞEKİLDE, ABD İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMAZ"



James, Wisconsin'de yakın zamanda çıkan bir medeni haklar davası nedeniyle, yeniden incelemeye alınan bir olayı aktardı. 2 Haziran'da bir komşu, evinin ön verandasında oturan 23 yaşındaki siyah bir adam olan Keonte Furdge'ü gördükten sonra polisi aramış ve memurlar Furdge'ü evinde silah zoruyla gözaltına almıştı.



Furdge'ün eski lise futbol koçu, kendisinin iki ay boyunca mülkte kalmasına izin vermişti. Furdge'ün davasına göre eve gelen memurlar, varlığını duyurmadan, evin sahibiyle iletişime geçmeden veya arama izni almadan içeri girmiş ve hatalarını fark etmeden önce kendisini kelepçelemişlerdi.



LeBron, açıklamasını şu şekilde devam ettirdi:



"Bu ırkçı bir profilleme değilse, o zaman nedir bilmiyorum. Ama kimseye karşı, polis olsun, siyahiler olsun, beyazlar olsun, beyaz olmayanlar olsun, herhangi renkten biri olsun, şiddete göz yummam. Çünkü bu, bu dünyayı ya da Amerika'yı asla olmasını istediğimiz hale getirmez."