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"LeBron, 2018'de Damian Lillard'ı kovaladı" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, 2018'de Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ı takımına almaya ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, 2018'de Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ı takımına almaya ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

James'in, Atlanta'daki 2021 NBA All-Star Maçında Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ile aynı takımda oynadığında, kendisini Warriors ile uzatma kontratını imzalamayarak takım arkadaşı yapmaya ikna etmeye çalıştığı söylenmişti.

Eski Phoenix Suns genel menajeri Ryan McDonough, Lillard'ı üç yıl önce ikna etmeye çalıştığına inandığı LeBron'un, bir süredir aynı takımda oynamaya ikna etmek için başka süperstar point guardlar ile görüştüğünü ortaya çıkardı:

"LeBron James, daha önce de başka bir takımla sözleşmesi olan süperstar point guardları ikna etmeye çalışmıştı. Steph Curry'den bahsetmiştik, ancak LeBron, birkaç sene önce perde arkasında Damian Lillard'a da ulaşmıştı. Sanırım bu, 2018'de Los Angeles'ta Lakers ile anlaştıktan kısa bir süre sonra olmuştu.

MVP adayı olan Damian Lillard ligin en iyi oyuncularından biri ve Portland ile Trail Blazers'a da çok sadık. Lakin kaynaklarım bana, LeBron'un kendisini ikna etmeye çalışarak 'Los Angeles'ta bana katıl ve Lakers'ta oyna' dediğini, fakat Lillard'ın bunu açıkça reddettiğini söylediler."


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