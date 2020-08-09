Lazio, Vedat Muriqi için İstanbul'da!

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, yakın ilişkilerinin bulunduğu Kosovalı menajer Shkumbin Qormemeti ile birlikte Vedat Muriqi transferi için İstanbul'da olduğu öne sürüldü.TuttoMercato'da yer alan habere göre; Tare ve Qormemeti, hem Fenerbahçe'yi hem de Vedat Muriqi'yi ikna edebilmek için yoğun bir mesai harcayacak. Lazio'nun Fenerbahçe'ye son teklifiücretti. Fenerbahçe ise bu teklife karşılık olarak 25 milyon euro bonservis talep etmişti.Tare'nin bu görüşmede orta noktada buluşmaya çalışacağı ve transfere nokta koyma amacını taşıdğı bilgisi verildi.Haberin detayında ise Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin transfer listesinin ilk sırasına Vedat Muriqi'yi yazdığı da vurgulandı.Vedat Muriqi'nin satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i ise eski takımı Çaykur Rizespor'a gidecek.Bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig'de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı