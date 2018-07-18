LaVine: "Oyunun iki tarafında da çok iyi olmak istiyorum"

Zach LaVine, NBA'de elit seviyeye ulaşmaya kararlı.
23 yaşındaki Chicago Bulls guardı, "sahanın iki tarafında da büyük oynamak istiyor."
LaVine, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Hiç ayrılmak istemedim, öncelikle bunu söyleyeyim. Ama iş iştir. Bir kontrat teklifi oldu ve Tanrıya şükürler olsun ki Bulls bu teklifi karşıladı. İstediğimiz de tam olarak buydu. Bu noktaya hiç ulaşmak istemedim."
Bulls, Sacramento Kings'den gelen dört yıllığı 78 milyon dolarlık kontrat teklifiyle eşleşmişti.
LaVine, sahanın iki tarafında da iyi olma konusunda bu sezonki en iyi ve en kötü savunma anlarını seyrettiğini ve en ağır eleştirmeninin kendisi olduğunu, daha iyiye gitmek için ise gerekeni yapacağını söyledi: "Bu konuda kaytarma olmayacak. İnsanlar 'yapamazsın' falan diyorlar. Bu benim daha dikkatli ve daha iyi olmama vesile oluyor. Umurumda bile olmaz. Savunma, daha iyi olmak istediğim bir şey ve oyunun iki tarafında da çok iyi olmak istiyorum."