LaVine: "Oyunun iki tarafında da çok iyi olmak istiyorum"

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Zach LaVine, NBA'de elit seviyeye ulaşmaya kararlı.23 yaşındaki Chicago Bulls guardı, "sahanın iki tarafında da büyük oynamak istiyor."LaVine, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:Bulls, Sacramento Kings'den gelen dört yıllığı 78 milyon dolarlık kontrat teklifiyle eşleşmişti.LaVine, sahanın iki tarafında da iyi olma konusunda bu sezonki en iyi ve en kötü savunma anlarını seyrettiğini ve en ağır eleştirmeninin kendisi olduğunu, daha iyiye gitmek için ise gerekeni yapacağını söyledi: