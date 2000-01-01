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LaVar: "Zion, Lonzo olmadan bir işe yaramaz"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, Zion Williamson'ın Lonzo olmadan "bir işe yaramayacağını" iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, Zion Williamson'ın Lonzo olmadan "bir işe yaramayacağını" iddia etti.

LaVar, en dikkat çeken çaylaklardan biri olan Zion'ın Lonzo'suz Pelicans için "öylece koşup sıçrayacağını" söyledi:

"Oğlumu o durumdan çıkarın ve ne kadar dikkat çekeceğinizi görün. Muhtemelen Zion hala dışarıda olurdu. Ne kadar hızlı koşup zıplayabileceğiniz umurumda değil, eğer size topu atacak kimse yoksa, ne yapacağınızı tahmin edin? Öylece koşup sıçrarsınız. Bakın bu yıl Kuzma'ya ne oldu. Kuzma'yı Kuzma yapanın Lonzo olduğunu söylediğimde, deli olduğumu düşünüyorlardı."

Üç profesyonel sporcunun açık sözlü ebeveyni LaVar, en küçük oğlu LaMelo'nun 2020 NBA Draftı'na en iyi sıradan seçilme umuduyla girdiğini görecek.


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