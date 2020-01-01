LaVar: "Oğullarım, Curry'nin attığından daha uzaktan şut atıyorlar"

Charlotte Hornets ve New Orleans Pelicans point guardları, LaMelo ve Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin "oyunda devrim yaratmadığını" söyledi.



Birçok kişi, üç sayılık atışlarda tarihin belki de en iyisi olarak kendini kanıtlayan Curry'nin, takım arkadaşı Klay Thompson ile beraber modern oyuna yön verdikleri inancında.



Ancak LaVar bu düşünceyle aynı fikirde olmadığını, Shannon Sharpe ile "Club Shay Shay" podcast'inin son bölümünde şu şekilde belirtti:



"Hayır, oyunda devrim yarattığını söyleyemem çünkü birçok adam uzak mesafeden şut atıyor... Bunun istikrarla ilgisi yok, çünkü aslında sadece soktuğu şutları gösteriyorlar.



(Eski Warriors koçu) Mark Jackson'ın ona istediği an şut atma özgürlüğünü vermesi, bunları yapmasını sağladı. Benim oğullarım, onun attığından daha uzaktan şut atıyorlar."



