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LaVar, oğlunu Draft eden Charlotte'a: "MJ'e söyleyin, geliyoruz!"

Charlotte Hornets'ın yeni point guardı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, oğlunu Hornets'ın Draft etmesiyle ilgili net bir tepki verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'ın yeni point guardı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, oğlunu Hornets'ın Draft etmesiyle ilgili net bir tepki verdi.

LaMelo, Çarşamba günkü Draft'ta üçüncü sırada seçildi ve Hornets, takımın yüzü olmak için kendisini seçti.

LaVar, Draft gecesinde oğlunun üçüncü seçim olmasıyla mutlu görünmese de, Hornets'ın oğluna sunduğu mücadeleyi kucaklamıştı.

LaMelo, son birkaç sezon Doğu Konferansı'nın alt sıralarında yer alan Charlotte'ın sahibi Michael Jordan için oynayacak.

Ball ailesinin Draft partisine katılan ESPN'den Tim Keown'a göre LaVar, LaMelo'nun üçüncü seçim olarak açıklanmasının ardından ilginç bir mesaj verdi:

"Ve seçim açıklandığında, gecenin bir bölümünde nispeten sessiz kalan LaVar, 'MJ'e söyleyin, geliyoruz!' diye duyuru yaptı. Yani belki beklediğimiz 1'e 1 maçını izleyebiliriz."

LaVar geçmişte Michael Jordan'ı teke tek maçta yenebileceğini iddia etmişti. Bu, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un NBA'deki ilk sezonunda LaVar'ın medyaya söylediği tuhaf şeylerden sadece biriydi.


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