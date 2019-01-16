Lasry: "Bucks tıbbi ekibi, Curry karşılığında Bogut'u vermedi"

Milwaukee Bucks sahibi Marc Lasry, (takımı satın almadan önce) ekibin sağlık personelinin Stephen Curry'nin sık sık yaralanan ayak bileklerinin uzun vadeli iyi bir yatırım olduğunu düşünmemesinden ötürü, 2011-12 sezonunda Andrew Bogut karşılığında önerilen bir takası sonlandırdıklarını söyledi.
Lasry, Golden State Warriors'ı model bir takım olarak görse de, Warriors sahibi Joe Lacob'ın, New York Times Magazine'e üç yıl önce, organizasyonun diğer 29 takımın "ışık yılı ötesinde olduğunu" söylediği ifadeyi gülerek karşıladı ve şunları söyledi: "Steph Curry'i Andrew Bogut karşılığında Bucks'a vermeyi düşünmüşlerse, ışık yılı ileride olup olmadıklarını bilemiyorum. Anlaşma buydu. Ancak Bucks'ın sağlık personeli, Steph'in ayak bileğinin dayanacağını düşünmüyordu. Bu durum anlaşmayı öldürdü. Yani, bunun ışık yılı ötede olup olmadığını bilmiyorum. Bu şanstır. Ve bu güzel de bir şey."
Lasry son olarak şunları ekledi: "Takımı satın aldığımızda o sağlık personelinden kurtulduğumuzu düşünüyorum."