Lasry: "Bucks tıbbi ekibi, Curry karşılığında Bogut'u vermedi"

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Milwaukee Bucks sahibi Marc Lasry, (takımı satın almadan önce) ekibin sağlık personelinin Stephen Curry'nin sık sık yaralanan ayak bileklerinin uzun vadeli iyi bir yatırım olduğunu düşünmemesinden ötürü, 2011-12 sezonunda Andrew Bogut karşılığında önerilen bir takası sonlandırdıklarını söyledi.Lasry, Golden State Warriors'ı model bir takım olarak görse de, Warriors sahibi Joe Lacob'ın, New York Times Magazine'e üç yıl önce, organizasyonun diğer 29 takımın "ışık yılı ötesinde olduğunu" söylediği ifadeyi gülerek karşıladı ve şunları söyledi:Lasry son olarak şunları ekledi: