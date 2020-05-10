Larin'e Süper Lig'den talip çıktı

Süper Lig'de önümüzdeki sezon hücum hattında problem yaşamak istemeyen Göztepe, arayışlarını bu bölge için yoğunlaştırdı. Hemen hemen her mevkiye transfer gerçekleştirecek olan yönetim, son olarak gündemine Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i aldı. Bu sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'de kiralık oyarak forma giyen 25 yaşındaki genç golcü ile ilgili teknik direktör İlhan Palut'un ısrarcı olduğu bildirildi.Belçika'da iyi bir sezon geçiren ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Larin'in kiralık olarak kadroya katılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Zulte Waregem'de sezonun tamamlamaya hazırlanan golcüyle bağlantıya geçerek nabız yokladı. Kendisini Süper Lig'de kanıtlamayı düşünen Kanadalı başarılı oyuncunun da Göz-Göz'e yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim futbolcuyla görüşmeleri belirli bir noktaya getirip Beşiktaş'a resmi teklifini iletecek.Kanada'da Sigma FC altyapısında yetişen Cyle Larin, Amerika'da gösterdiği performansla vitrine çıktı. ABD'de Ucam Huskies ve Orlando City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer oldu.Belçika'da Zulte Waregem formasıyla başarılı bir sezon geçiren Cyle Larin, sahaya çıktığı 37 resmi maçta 9 gol atıp, 11 asist üreterek takımına müthiş bir skor katkısı sağladı. Kanadalı oyuncunun bu performansı Göztepe'nin dikkatini çekti.Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan yönetime Titi çağırısı geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Brezilyalı stoperin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adamın yönetime, "Titi'yi mutlaka takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu" dediği öğrenildi.