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Larin: "Burak'tan öğreneceklerim var"

Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Cyle Larin, maç sonu Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Larin: 'Burak'tan öğreneceklerim var'
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18 Ocak 2019 23:41
Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Akhisarspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

"TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Larin, "Önemli bir maçtı ve takım olarak iyi oynadık. Oyuna girdikten sonra bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık." dedi.

BURAK YILMAZ YORUMU

Larin sözlerini, "Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var." ifadeleriyle tamamladı.

 

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