Larin: 'Burak'tan öğreneceklerim var'

Kanadalı golcüsü3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Larin, "Önemli bir maçtı ve takım olarak iyi oynadık. Oyuna girdikten sonra bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık." dedi.Larin sözlerini, "Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var." ifadeleriyle tamamladı.