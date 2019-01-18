Larin: 'Burak'tan öğreneceklerim var'

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Akhisarspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.
"TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"
Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Larin, "Önemli bir maçtı ve takım olarak iyi oynadık. Oyuna girdikten sonra bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık." dedi.
BURAK YILMAZ YORUMU
Larin sözlerini, "Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var." ifadeleriyle tamamladı.
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"TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"
Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Larin, "Önemli bir maçtı ve takım olarak iyi oynadık. Oyuna girdikten sonra bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık." dedi.
BURAK YILMAZ YORUMU
Larin sözlerini, "Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var." ifadeleriyle tamamladı.
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