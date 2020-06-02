Lakers üyeleri, topluca tepki gösteriyor! "Bizimle değilseniz, biz de sizinle değiliz!"

ESKİ LAKERS ÜYELERİ DE PAYLAŞTILAR

Los Angeles Lakers'ın, LeBron James, Anthony Davis, Alex Caruso ve Danny Green dahil birden çok üyesi, şu an Amerika'daki ırksal huzursuzluk anında birlik olmak adına, Instagram hikayelerinde özdeş mesajlar yayınladı.Protestolar ve yayılan öfke, George Floyd'un, Minneapolis'ten polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürüldüğünü gösteren video görüntülerinin ardından ülkeyi kasıp kavurdu. Floyd polis tarafından gözaltındayken yaşamını yitirdi. Chauvin ise Cuma günü üçüncü derece cinayet ve katliamla suçlanırken, olay için hazır bulunan diğer üç memur soruşturma altında kaldı ve henüz bir suçla suçlanmadılar.Dwight Howard ve Quinn Cook da dahil olmak üzere diğer Lakers oyuncuları da bu yolu takip etti ve aynı mesajı paylaştılar.Görselde tamamen siyah bir arka plan üzerinde beyaz harflerle yazılmış mesaj basitti:L.A. sakinleri (ve eski Laker) Lonzo ve LaMelo Ball da mesajı Instagram hesaplarında paylaştılar. Lonzo, LaMelo ve kardeşleri LiAngelo, memleketlerinin Chino Hills bölgesinde barışçıl protestolara katıldılar.DeMarcus Cousins, Jordan Clarkson ve Thomas Bryant da dahil olmak üzere diğer eski Lakers üyeleri de ilgili mesajı, IG hikayelerinde paylaştılar.Los Angeles şehri, hafta sonu boyunca Santa Monica, Beverly Hills ve West Hollywood da dahil olmak üzere çeşitli mahallelerde yağma ve isyan ile birlikte birçok büyük protesto gördü.James, Denver'da barışçıl bir protesto videosunu retweet etti ve medyayı ülke çapında benzer barışçıl gösterileri yeterince kapsamadığı için suçladı: