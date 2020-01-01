Lakers, seride 2-0 öne geçtikten sonra: "Bu tam bir Kobe şutuydu!"

Los Angeles Lakers yıldızları Anthony Davis ve LeBron James ile koç Frank Vogel, dün gece Denver Nuggets'a karşı oynanan Batı Finalleri serisinin 2. maçının son saniyesinde gelen 105-103'lük galibiyet hakkında konuştular.



Muhteşem kariyerinin ilk konferans finalleri serisinde yıldız oyuncu Davis, takımına maçı kazandıran üçlük isabetini bulduktan sonra, maç sonrası röportajda TNT'den Allie LaForce'a şunları söyledi:



"İnsanlar daha önce bu anın içinde bulunmamandan, baskıdan, buna hazır olup olmadığımdan bahsediyorlardı. Ben bu şutları kullanmak istiyorum. Bu, mirasın bir parçası; o şutları ve büyük pozisyonları istiyorum. Bu son saniye şutlarımla ya öleceğiz, ya da hayatta kalacağız. Bugün hayatta kaldık. Beni buraya bunun için, büyük oyunlar yapmam için getirdiler."



Lakers, 26 Ocak'ta bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'a bir övgü niteliğinde, dün geceki karşılaşmada alternatif "Black Mamba" formalarını giymişti.



Davis bu sembolizm hakkında şunları söyledi: "Bu formaları giyerken asla kaybetmek istemiyoruz. Hiç kaybetmek istemiyoruz."



"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ!"



LeBron, maçtan hemen sonra Davis için şunları söyledi:



"O farklı, bu kadar basit. Farklı. Son 48 saat içinde yeteneği ve neler yapabildiğiyle ilgili bir sürü kuru gürültü duymuştuk, bazı insanlar onun All-NBA takımlarında işi olmadığını falan söylüyorlardı, o da bir adım öne çıktı ve neden dünyanın en iyi oyunculardan biri olduğunu kanıtladı. Şutu soktuktan sonra tepkimi gördünüz mü? Diğer bütün takım arkadaşlarımız ve personelimiz gibi onu kovalamaya çalıştım. Özel bir oyuncu için, özel bir andı. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum."



"BU TAM BİR KOBE ŞUTUYDU!"



Lakers başantrenörü Frank Vogel, yıldız oyuncusuyla aynı fikirdeydi:



"Kobe Bryant'ın savunduğu şeyi somutlaştırmak ve hafızasını onurlandırmak istiyoruz. Açıkçası, bunu diğerlerinden daha fazla hissedeceğimiz bazı maçlar oluyor. Bu formayı giydiğimizde, bunu diğerlerinden daha fazla hissettiğimizi düşünüyorum. Bu, Kobe Bryant'ın sokacağı bir şuttu. Bana göre, AD'nin gelip çapraza koşarak, sezonumuzun en büyük anında topu yakalayıp şutu yollaması, ayrıca deliksiz isabet bulması, tam anlamıyla bir Mamba şutu."



27 yaşındaki Davis, sık sık rakip Nuggets pivotu Nikola Jokic'e karşı, kendi nadir görülen özellikleriyle, fiziğiyle, beceri ve atletizm kombinasyonuyla, eşleşmenin galip gelen tarafı olmuştu. Davis'in dün geceki 31 sayılık performansından önce, 1. maçta 37 sayı ve 10 ribaundlık bir oyun sonrası gelmişti.



Davis'in oyununun yanı sıra, LeBron James ve eski All-Star olan rol oyuncuları Rajon Rondo ve Dwight Howard'ın Lakers takımına katkılarıyla birlikte, takım artık seriye 2-0 komuta ediyor.



Nuggets, seride 0-2 geriye düşmenin, 3-1'den geri dönmeye kıyasla çok kolay olduğu göz önüne alındığında, belki biraz teselli bulabilir.



Ancak James'in bulunduğu takımlar, kariyerinde 2-0 öne geçtikten sonra hiçbir seriden elenmemişlerdi.



