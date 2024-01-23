Lakers da Malcolm Brogdon'ı takip edenler arasına girdi

Los Angeles Lakers'ın, Portland Trail Blazers guardı Malcolm Brogdon'ı takaslamayı değerlendirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lakers da Malcolm Brogdon'ı takip edenler arasına girdi
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23 Ocak 2024 12:56
Los Angeles Lakers'ın, Portland Trail Blazers guardı Malcolm Brogdon'ı takaslamayı değerlendirdiği iddia edildi.

Los Angeles Times'tan Dan Woike, Lakers ekibinin Brogdon'la takas yapma ihtimalini değerlendirdiğini söyledi.

Batı Konferansı'nın en kötü ikinci derecesine (12-30) sahip olan Blazers'ın, Damian Lillard sonrası dönemde yeniden yapılanma modunda olması nedeniyle Brogdon'ı 8 Şubat olan son takas gününden önce takımdan göndermesinin beklendiği iddia edilmişti.

Brogdon bu sezon 15.5 sayı, 3.6 ribaund, 5.3 asist, 0.7 top çalma ve 0.2 blok ortalamalarıyla oynuyor.

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