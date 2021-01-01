Kyrie, üstü kapalı bir şekilde: "NBA Finalleri'ne çıkacağız!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Brooklyn'in büyük hedefine, muhtemelen NBA Finalleri veya daha iyisine atıfta bulunan bir Instagram gönderisi paylaştı.



Kyrie, IG gönderisinde şu ifadelerde bulundu:



"Meraklanmayın. Bu uzun bir yolculuk. O sahnede olacağız. En iyilerin buluştuğu sahnede. O ana sahneden bahsediyorum. Çıkabilenlerin çıktığı ve çıkamayanların, çıkanları konuştuğu. Bizimleyseniz, bu harika. Değilseniz de, her türlü büyüklüğümüz hakkında konuşmak istediğinizi biliyorsunuz."



DURANT: "KONUŞ KRAL!"



Takım arkadaşı Kevin Durant, gönderiye yorum yaparak, "Konuş kral!!" ifadesini kullandı.



Irving daha sonra bu IG paylaşımı üzerine, şu şekilde konuştu:



"İnsanlara her gün konuşmaları için bir malzeme veriyorum. Bu, yaptığımız işle gelen bir şey. Bir sporcu veya eğlence sektöründeki biri olarak çok kamusal bir yaşam sürüyoruz. Destekçilerimiz olduğu kadar, bizden şüphe duyanlar olduğunu da biliyorum. Bu sahnede bulunma konusuna gelince ise, bahsettiğim o sahneyi sizler de biliyorsunuz. Takım olarak, bunu hedefimiz olarak belirlemiş ve odaklanmış durumdayız. Bu kadar."



