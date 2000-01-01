Kyrie, Kobe Bryant ile çalıştı

Kyrie Irving, Mamba Pro Invitational'da efsane isim Kobe Bryant ile çalıştı.



Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile yalnızca davetle katılma şansı bulunan bir kampta eğitim alan oyuncular arasındaydı.



Bryant, NBA'deki en iyi oyunculardan bazıları için birkaç gün süren bir performans ve basketbol kampı olan Mamba Pro Invitational'a ev sahipliği yaptı.



Katılımcılar, Bryant ve Lakers beceri koçu Phil Handy ile kuvvet eğitimi, saha içi eğitim ve video çalışması yaptı.



KOBE İLE ARALARI İYİ



Kyrie ve Kobe Bryant'ın arasının iyi olduğu biliniyor. Bir hikayeye göre Irving, 2016'da Golden State Warriors'a karşı şampiyonluğu kazandıktan sonra, Cleveland Cavaliers'ın soyunma odasında Kobe ile Facetime yapmıştı.



Irving geçtiğimiz sezon 23.8 sayı, 5.0 ribaund ve 6.9 asist ile oynamıştı.



