KYK burs başvurusu ne zaman 2023, KYK burs, kredi ne kadar?

KYK burs- kredi ve yurt başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2023 oturumları geride kaldı. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar ilan edilecek ve yayımlanan kılavuz ile tercih süreci başlayacak. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen şimdiden KYK kredi/burs ve yurt başvuruları da gündeme geldi. Peki, 2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TLKYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TLKYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TLKYK bursuna birçok kişi başvuru yapabilir ama herkes yapamaz. Yüksek lisans hazırlıkta okuyanlar, önceki dönemlerde kredi veya burs alanlar başvuru yapamaz.