Haber Tarihi: 05 Kasım 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 15:07

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan 2023-2024 KYK burs başvurularının sona ermesiyle birlikte, bakanlık tarafından değerlendirme aşamasına geçildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları için gözler bakanlıktan gelecek duyuruya çevrildi.19 Ekim tarihinde on binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlanan KYK burs başvuruları sonrasında sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?


Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden yapabilecek.

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