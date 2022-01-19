Kurzawa'nın menajeri kulüp arıyor!

PSG'den ayrılmaya hazırlanan Layvin Kurzawa'nın, menajerinin oyuncusuna kulüp aradığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kurzawa'nın menajeri kulüp arıyor!
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19 Ocak 2022 16:51
Paris Saint-Germain'de bu sezon forma şansı bulamayan Layvin Kurzawa'nın menajeri oyuncusuna kulüp arıyor.

Fransız basınında yer alan haberlerde; 29 yaşındaki futbolcu Chelsea'ye önerildiği, İngiliz ekibinin menajeri Thomas Tuchel'in ise bu öneriyi reddettiği belirtildi.

Medyanın haberinde Kurzawa için West Ham United'ın da adının geçtiği ancak oyuncunun menajeri Mikael Silvestre'nin Ada'dan bir transferi artık zor gördüğü için rotasını İtalya'ya kırdığı ve Çizme ekipleriyle görüşeceği belirtildi.

Tecrübeli oyuncu için İtalya'dan ise Lazio, Inter, Napoli'nin istekli olduğu aktarıldı.

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