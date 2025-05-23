Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, uzadı mı? 2025

Kurban Bayramı, İslam alemi için büyük önem taşıyan dini bayramlardan biridir. Bu mübarek günlerde aileler bir araya gelir, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkar. 2025 yılında Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği ve tatil süresinin ne kadar olacağı, hem çalışanlar hem de tatil planı yapanlar için büyük bir önem arz ediyordu. Özellikle kamu sektöründe çalışan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması yönünde beklentilerini dile getiriyorlardı. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, uzadı mı? İşte bu sorunun cevabı ve tüm merak edilen detaylar...

Kurban Bayramı tatili uzadı mı? sorusu, son günlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kamu çalışanları, Kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi tarihlere denk geldiğini ve tatil süresinin ne kadar olacağını yakından takip ediyorlardı. Resmi açıklamalara göre, 2025 yılı Kurban Bayramı tatili, Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak ve bayramın 4. günü olan 9 Haziran Pazartesi sona erecektir. Bu süre zarfında kamu çalışanları idari izinli sayılacaklardır.

Kurban Bayramı öncesindeki Arefe günü, 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yapılan resmi açıklamaya göre, kamu çalışanları bu tarihte öğleden sonra idari izinli olacaklardır. Bu, çalışanların bayram hazırlıklarını yapabilmeleri için önemli bir zaman dilimi sunmaktadır. Arefe gününün öğleden sonra başlamasıyla birlikte, Kurban Bayramı tatili fiilen başlamış olacaktır.

Kurban Bayramı'nın resmi tatil günleri ise 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi olarak belirlenmiştir. Kamu çalışanları bu dört gün boyunca da idari izinli sayılacaklardır. Bu durum, kamu çalışanlarının toplamda 4.5 gün idari izinli olacakları anlamına gelmektedir.

Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelen günleri de bulunmaktadır. 7 Haziran Cumartesi ve 8 Haziran Pazar günleri, zaten kamu çalışanlarının normal hafta sonu tatilleri kapsamındadır. Bu durum, idari izinle birleştiğinde kamu çalışanlarının kesintisiz bir tatil yapma imkanını artırmaktadır.

Peki, Kurban Bayramı tatili sonrasında kamu çalışanları ne zaman normal mesai düzenine döneceklerdir? Yapılan açıklamalara göre, kamu sektöründe normal mesai düzeni 10 Haziran 2025 Salı günü başlayacaktır. Bu tarih itibarıyla tüm kamu çalışanları görevlerinin başına döneceklerdir.

Son günlerde kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri de Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzayıp uzamadığıydı. Özellikle 2 ve 3 Haziran 2025 tarihlerinin de idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.