Küfür orucu bozar mı? Oruçluyken yanlışlıkla küfür etmek orucu bozar mı? (Diyanet 2023)

EL KESİLMESİ, BURUN KANAMASI ORUCU BOZUYOR MU?



"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286) Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan'ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.

Küfür orucu bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 23 Mart günü başlayan, Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Küfür orucu bozar mı? Ramazan'da küfür etmek kaza gerektirir mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam dinine göre; küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler, kötü ahlakın göstergesidir. Bundan dolayı küfür, oruçlu olana ya da olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır.Küfür ve kötü sözün oruca etkisiyle ilgili farklı yaklaşımlar mevcuttur ancak Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resulullah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." Buyurmaktadır. Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır. Dedikodu, gıybet gibi fiiler, aslında hiçbir zaman Müslüman'a yakışmaz. Müslüman, dürüsttür, dosdoğrudur. O, gönül kırmaz, küs durmaz. Yüce Allah gıybet etmeyi, insanın ölü kardeşinin etini yemesine benzetir. Gıybet, genel olarak günah olsa da oruçluyken gıybet etmek daha kötüdür. Zira gıybet, orucun bereket ve sevabını siler. Pek çok alim gıybetin orucu bozmayacağını kabul etse de İbn Hazm gibi bazı alimler oruçlunun gıybet etmesi halinde orucunun bozulacağını bile söylemiştir.Öte yandan küfür orucu bozan ve kaza orucu tutulmasına sebep olan bir davranış değildir ancak tutulan orucun sevabını azaltmaya sebep olur.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadesine yer verilmiştir.Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeyleri ayrınıtılı şekilde açıklamıştır.İşte Ramazan'da orucu bozan şeyler:1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,2- Astım spreyi kullanmak,3- Zorla bozdurulmak,4- Buruna sıvı ilaç koymak,5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,11- Vücuda ilaç şırınga etmek,12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî'de bozmaz.]19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,23- Dil altına konan ilacı emmek1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,6- İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,7- Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,8- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,9- Gıybet etmek,10- Rüyada ihtilam olmak,11- Diş çukuruna ilaç koymak,12- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,13- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,14- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,15- Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,16- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,17- Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,18- Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,19- Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,20- Kulağa su kaçması,21- Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak (Macunlu fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.),22- Gusletmek, banyo yapmak,23- İdrar yoluna pamuk koymak (Ş,fiî'de bozar.),24- Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,25- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,26- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,27- Arı sokması,28- Dudaktaki yaşlığı yutmak,29- Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek,30- Ele iğne batıp kırığının içinde kalması,31- Kulağa pamuklu çubuk sokmak (Ş,fiî'de bozar.),32- Kanayan yere, kanın durması için kan taşı sürmek,33- Ağza gelen yemeği, balgamı, kusmuğu veya baştan buruna gelen akıntıyı yutmak,34- Bel soğukluğu hastalığından dolayı akıntı gelmesi,35- Evi haşere için ilaçlayan, ister istemez ilacı teneffüs etse de orucu bozulmuş olmaz; çünkü sakınmak zordur,36- Kulağa sabunlu su kaçırması,37- Ağza su alıp çalkalamak veya ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle yutmak,38- Hanımını öpenin orucu, meni gelse de bozulmaz. Öperken şehvetlenip cünüp olursa bozulur (Cünüp olma ihtimali varsa, hanımını öpmesi mekruh olur. Orucu bozacak derecede çok öperse haram işlemiş olur. Çünkü orucu mazeretsiz bozmak haramdır. Ama öperek cünüp olunca kaza gerekir, kefaret gerekmez.),39- Akupunktur kullanmak orucu bozmaz. Akupunkturun sadece iğnesi giriyor, vücudun içine bir şey zerk edilmiyor,40- Çatlak dudağa veya eldeki yarığa krem, tentürdiyot, kolonya veya oksijenli su sürmek (Açık yaraya sürülen merhemin, içeri sızdığı iyi bilinmedikçe orucu bozmadığı, S. Ebediyye'de bildirilmektedir. İyi bilmek, zanla olmaz. Kesin bilmek gerekir. Kesin bilinmeyince bozar denilemez.),41- İğneli epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. İçeriye ilaç gibi bir şey girmedikçe, vücuda iğne batırmak orucu bozmaz. İğneli epilasyonda içeriye ilaç girmiyor. Sadece iğne, kıl folikülüne sokularak akım veriliyor,42- Kaş, bıyık aldırmak, etek tıraşı olmak ve epilasyon orucu bozmaz,43- Oruçlunun ağzına gözyaşı veya ter girerse, bir iki damla gibi azsa, orucunu bozmaz, çünkü bundan korunmak zordur. Çok olur da tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz,Nihat Hatipoğlu'na genç bir kadın makyajlı halde abdest alınıp alınamayacğını sordu. Nihat Hatipoğlu'nun bu soruya cevabı şöyle oldu: "Abdest alırken makyajı silmek lazım. Abdest suyunun her taraf iyi ulaşması lazım. Bu bir engelse abdesti makyaja kurban etmeyelim. Makyajı abdeste kurban edelim. Allahın huzuruna daha temiz gidelim."