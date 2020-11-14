Kudryashov: 'Türkiye takım olarak çok iyi'

Ülkemizde Antalyaspor forması giyen Fedor Kudryashov, A Milli Takımımızla oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesi değerlendirmelerini paylaştı.



33 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ile Rusya Ligi'nin birbirine benzeyip benzemediği üzerine sorulan soruya; "İkisi de farklı ligler, Rusya'da daha çok taktikler, Türkiye'de ise bireysel beceriler öne çıkıyor." dedi.



"TÜRKİYE İNİSİYATİFİ ALDI"



Kudryashov 'Türkiye'den bir oyuncuyu öne çıkarsan o kim olurdu?' sorusuna; "Bir kişiyi öne çıkaramam, tüm takıma hakkını vermeliyiz. Onlara karşı ilk yarıda hakimiyet kurmuştuk. İkinci yarıda Türkiye inisiyatifi ele geçirdi. Cengiz Ünder ikinci yarıda oyuna girince her şey değişti ama yine de takıma hakkını vermeliyiz." cevabını verdi.



Türkiye-Rusya karşılaşması 15 Kasım günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.



