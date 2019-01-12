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Kritik maçta Bayern Münih güldü

THY EuroLeague'in 18. haftasında ilk 8 açısından kritik maçta Bayern Münih, Olimpia Milan'ı 93-87 mağlup ederek, bu sezonki galibiyet sayısını 9'a çıkardı.

Kaynak: Sporx.com
Kritik maçta Bayern Münih güldü
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12 Ocak 2019 00:36
THY EuroLeague'in 18. haftasında Bayern Münih, ilk 8 açısından kritik maçta Olimpia Milan'ı konuk etti. Bayern Münih, mücadele sonunda Olimpia Milan'ı 93-87 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Bayern Münih EuroLeague'deki 9. galibiyetini alırken, Olimpia Milan 10. yenilgisini aldı.

Olimpia Milano bir sonraki maçında deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak. Bayern Münih ise bir sonraki maçında deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

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