THY EuroLeague'in 18. haftasında Bayern Münih, ilk 8 açısından kritik maçta Olimpia Milan'ı konuk etti. Bayern Münih, mücadele sonunda Olimpia Milan'ı 93-87 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla Bayern Münih EuroLeague'deki 9. galibiyetini alırken, Olimpia Milan 10. yenilgisini aldı.
Olimpia Milano bir sonraki maçında deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak. Bayern Münih ise bir sonraki maçında deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.
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Bu sonuçla Bayern Münih EuroLeague'deki 9. galibiyetini alırken, Olimpia Milan 10. yenilgisini aldı.
Olimpia Milano bir sonraki maçında deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak. Bayern Münih ise bir sonraki maçında deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın