Haber Tarihi: 27 Nisan 2025 16:56 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 16:56

KPSS sınavı ne zaman? 2026 ÖSYM Takvimi KPSS tarihi

2026 KPSS sınavı ne zaman sorusu ÖSYM takvimi ile tekrar gündeme geldi. KPSS sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Peki, KPSS sınavı ne zaman?

KPSS sınavı ne zaman? 2026 ÖSYM Takvimi KPSS tarihi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 sınav takviminin yayımlanacağı tarih, sınavlara katılacak olan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yayımlanacak olan 2025 sınav takvimi ile birlikte KPSS sınav tarihleri de belli olacak. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman?

2026 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS2025 takvimi henüz netleşmedi. Fakat bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

2026 ÖSYM SINAVI TAKVİMİ

KPSS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz




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