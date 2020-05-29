Koronavirüs nedeniyle 124 yıl sonra ilk

ABD'deki tarihi Boston Maratonu, 124 yıl sonra ilk kez koşulmayacak.

Haber; AA
Koronavirüs nedeniyle 124 yıl sonra ilk
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29 Mayıs 2020 00:03
ABD'de bu yıl 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan Boston Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce 14 Eylül'e ertelendiği duyurulan maratonun iptal edildiği belirtildi.

Böylece, 1896 yılında başlayan Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulamayacak.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da koşulan maraton için bu sene 30 binden fazla kişi kayıt yaptırmıştı.

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