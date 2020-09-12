Konyaspor'dan Bülent Korkmaz tepkisi

Teknik direktör Bülent Korkmaz, İttifak Holding Konyaspor'daki görevinden, kendisinden habersiz forvet transferi yapıldığı gerekçesiyle ayrıldığını duyurdu.



Yazılı açıklama yapan Bülent Korkmaz , "Ben hayatım boyunca her şeyi mücadele vererek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene, içimizden birileri dahi 'Bu takım küme düştü.' dediği dönemde, haklı birçok mazeret ve sebebim olmasına rağmen, yaşana o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağsalim yanaştırdıktan sonra şu an görevi bırakıyorsam, birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hilmi Kulluk'la paylaştım." ifadelerini kullandı.



Korkmaz, ayrılma kararı alması hakkında, "Bugüne kadar yapılan transferlerimizde birlikte karar vererek, Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ'ı aldık. En önemli sebep, geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan forvette, transferin onayım ve bilgim dışında gerçekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.



KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI



Konyaspor Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın takımdaki görevinden ayrılmasına ilişkin yaşanan süreci etik bulmadıklarını duyurdu.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün teknik direktör Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Korkmaz'ın talebi doğrultusunda bir görüşme gerçekleştiği aktarılarak, "Mevcut durumla ilgili bir takım konuları öne sürerek, çalışmak istemediğini beyan etmiştir. Kendi isteği ve tasarrufu doğrultusunda tek taraflı aldığı bu karara yönetimimiz saygı duymakla birlikte, teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'dan pazartesi gününe kadar süre talep edilmiştir. Hal böyleyken, taraflar arasındaki bu görüşmenin basında yer almasının ardından, detaylar görüşülmüş ve sözleşme feshedilmiştir." denildi.



Görevi bırakmasına ilişkin Bülent Korkmaz'ın, kendisinden habersiz forvet transferi yapıldığı yönündeki gerekçesi hakkında, şu ifadelere yer verildi:



"Hocamızın veda açıklamasında da ifade ettiği gibi İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferleri teknik heyetimizle istişare edilerek yapılmıştır. Sokol Cikalleshi transferinde de kendisine bilgilendirme yapılmıştır. Bu konudaki takdir ve değerlendirme kamuoyunundur. İlk maçımız için sahaya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini isteriz. Teknik direktör Bülent Korkmaz ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."



