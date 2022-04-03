MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan ekip 3-0'lık skorla Konyaspor oldu.Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.Öte yandan Göztepe'de Cherif Ndiaye, 45. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile maç sayısını eşitleyen Konyaspor, 56 puandaki sarı-lacivertli takımı geride bıraktı ve 58 puanla ikinci sıraya çıktı.Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta da mağlup olan Göztepe ise ateş hattından kurtulamadı ve 27 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yarı sahasından topla çıkmaya çalışan Aytaç Kara'ya baskı kuran ve topu kazanan Oğulcan Ülgün'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.23. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu Cikalleshi arkaya aşırtırken, altıpas önünde Bytqi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.28. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Amilton'un sağ kanattan ortasında kale önünde Cikalleshi'nin dokunuşu sonrası top, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan Ülgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.33. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında Cherif Ndiaye'nin kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta gitti.43. dakikada Cherif Ndiaye'nin Oğulcan Ülgün'e yaptığı faulde hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesine gitti. Pozisyonu inceleyen Özdamar, 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.55. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic, topu güçlükle kornere çeldi.58. dakikada Çekiçi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda, top kale direği dibinden dışarı çıktı.61. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bytyqi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.88. dakikada Lourency'nin pasında Di Santo'nun sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.90+1. dakikada Halil Akbunar'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle çıkardı.Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.MEDAŞ Konya BüyükşehirErkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat SancaktarSehic, Skubic (Dk. 75 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton (Dk. 64 Michalak), Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk 75. Musa Çağıran), Bytyqi, Çekiçi (Dk. 64 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 75 Ahmed Hassan)Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Aytaç Kara (Dk 75 Tijanic), Obinna (Dk 46. Lourency), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Yalçın Kayan), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 63 Di Santo)Dk. 6 Cikalleshi, Dk. 28 Oğulcan Ülgün, Dk. 71 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Göztepe)Dk. 39 Murat Paluli (Göztepe)