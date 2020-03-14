Konyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak ve koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 40 puanla 7. sırada bulunurken Konyaspor ise 23 puanla 16. sırada yer alıyor.Konyaspor'da Miya ve Ancic'in sakatlıkları devam ederken kaleci Serkan Kırıntılı cezası sebebiyle kadroda yer almayacak.Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Max Kruse ve Nabil Dirar kadroda bulunmuyor. Öte yandan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Altay Bayındır cezaları sebebiyle Konya'ya götürülmedi.ErtuğrulSkubicSelimUğurSityaHadziahmetovicJonssonShengeliaMilosevicÖmer AliBajicHarunIslaLuis GustavoJailsonHasan AliTolga CiğerciEmre BelözoğluFerdi KadıoğluMehmet EkiciDeniz TürüçVedat MuriqiFenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 38. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi.Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.