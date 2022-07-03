Konyaspor'dan Umut Bozok sürprizi

Gelecek sezona iddialı hazırlanan Konyaspor, transfer çalışmaları kapsamında flaş bir ismi gündemine aldı.



Yeşil-beyazlılar, transferin gözdesi olan Umut Bozok'u listesine ekledi. Galatasaray ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu 25 yaşındaki forvetin kulübü Lorient'le ilk temas kuruldu.



Yeşil-beyazlıların, kapıyı 3 milyon euro'dan açan Fransız ekibiyle pazarlıklara başladığı öğrenildi.



BOMBAYI PATLATACAK



İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifini düşünen Konyaspor'un bu düşüncesi kabul edilmedi. Bonservis pazarlığına oturan yeşil-beyazlılar, bu transferi bitirerek bombayı patlatmayı hedefliyor.



Fransa'da yetişerek Nimes, Troyes ve Lorient gibi kulüplerde oynayan 25 yaşındaki forvet, geçen sezon ise Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla boy gösterdi. 38 maçta 20 gol atan Umut, 7 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ