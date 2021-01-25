Koita, Beşiktaş için gemileri yaktı

Beşiktaş'ın sezon başında istediği ancak Kasımpaşa'nın transfer izni vermediği Fode Koita ile ilgili dün önemli gelişmeler yaşandı...



Lacivert beyazlı yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fransız forvete, aynı şartlarda 1 yıllık yeni mukavele teklif etti. Ancak Beşiktaş'a gitmek istediğini bildiren Koita, imza atmayı reddedince kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Kasımpaşa yöneticileriyle yaptığı görüşmede, Koita'yı istediklerini bildirdi.



Lacivert beyazlılar, Koita'nın takım için çok önemli olduğunu belirtip, bonservis bedeli talep etti.



Bu sezon 9 maçta 4 gol attı



Söz konusu toplantıda Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kulüplerinin de Fransız futbolcu için Kasımpaşa'ya teklif yaptıkları öğrenildi. Kasımpaşa yönetimi bu tekliflerin ardından Koita ile görüşüp, "Kulübe para kazandırıp gitmeni istiyoruz" dediler ve aynı şartlarda yeni sözleşme önerdiler. Ancak Koita, kabul etmedi ve Beşiktaş'a gitmek istediğini bildirdi. Kasımpaşa yönetimi de bunun üzerine futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakma kararı aldı. Bu sezon 9 maçta forma giyen Fode Koita, 4 gol kaydetti.



