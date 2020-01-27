Kobe Bryant'ı unutulmaz yapan 27 detay

41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutulmaz yapan 27 detaya bakıyoruz...

Kobe Bryant'ı unutulmaz yapan 27 detay
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27 Ocak 2020 00:03
Dünya basketbolunun en önemli isimlerinden Kobe Bryant, 41 yaşında geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu.

Spor dünyasını yasa boğan bu haberin ardından Kobe'yi unutulmaz yapan 27 detayla sizleri baş başa bırakıyoruz.

ADI KOBE BİFTEĞİNDEN GELİYOR

Ebeveynleri kendisine bu ismi Japonya'nın ünlü Kobe bifteğinden sonra vermişti.

BABASI İLE TEKE TEK...

16 yaşına kadar babasını teke tekte yenememiş. Bilindiği gibi babası eski basketbolcu Joe Bryant.

96'DA EN GENÇ OYUNCUYDU...

1996'da Kobe 18 yıl, 2 ay ve 11 günle ligde oynayan en genç oyuncuydu. Bu rekor daha sonra Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırıldı.

KENDİ ŞARKISI VAR

Kendi söylediği bir şarkısı var: "K.O.B.E."

VANESSA İLE KLİPTE TANIŞTI

Eşi Vanessa ile sonradan iptal edilecek "K.O.B.E." klip çekiminde tanıştı.

ÇALIŞKANLIĞI...

Bir keresinde ABD Milli Basketbol Takımı antrenmanlarından birine 7 saat önce gelmiş ve çalışmış. Sabaha karşı 4'te uyanan Kobe, antrenörüyle 75 dakika çalışacakmış fakat Kobe 11'deki antrenmana kadar şut atmaya devam etmiş.

KRAMPONLARDAN ESİNLENMİŞ

Özel ayakkabılarının kısa bilekli olmasını futbolda giyilen kramponlardan ilham alarak istemiş.

AĞZI KURUDUĞUNDA...

Maçta ağzı kuruduğunda formasını çiğniyordu.

MİLAN TARAFTARI...

İtalya'da büyüdüğü için bir Milan destekçisiydi.

ÇOCUKKEN KALECİYDİ

Çocukken futbol oynadığı dönemde, kaleci oluyordu. Sebebi ise ince uzun yapısı.

LİSEDEN GELEN İLK GUARD

Liseden gelen ilk guard oyuncuydu.

BRUCE LEE'DEN İLHAM ALDI

Bruce Lee'yi en büyük basketbol ilham vericilerinden biri olarak görüyordu. Lee'nin farklı durumlara adapte olan, yaratıcılığını konuşturduğu stilini Kobe de kendi oyununa uygulamıştı.

BABASI OYNARKEN ARADA ŞUT ATARDI

Babası İtalya'da profesyonel basketbol oynadığı dönemde, ilk yarı bittiğinde, arada şut atıyordu.

ÜÇ YÜZÜK

New York'taki streetball nick'i "Üç yüzük." 2002 yılında Harlem'ın ünlü yeri Rucker Park'ta oynamış olan Kobe, o zaman sahip olduğu şampiyonluk yüzükleri sebebiyle böyle bir isme sahipti.

GÖBEK ADI

Göbek adı "Bean", babasının takma adı "Jellybean"den geliyordu.

MARCO VAN BASTEN

Çocukluğunda favori futbol oyuncusu Marco Van Basten'di.

RAP ATIŞMASI

Bir keresinde Toronto Raptors guardı Alvin Williams ile Hilton lobisinde rap atışması yapmıştı.

CLIPPERS GERÇEĞİ

Clippers kendisini 1996 Draftının 7. sırasında seçmedi çünkü L.A. şehrinin kendilerine gülmelerini istemedi. Sonuçta bu 17 yaşında bir çocuktu.

BUG A BOO KLİBİ

Destiny's Child'ın "Bug a Boo" klibinde görünmüşlüğü var.

ÜÇ OYUNU VAR

NBA Courtside şirketi altında kendine ait üç adet basketbol oyunu var.

BENCHTEN ALL STAR

Benchten gelip All-Star olan son oyuncuydu (1998)

8

Orijinal numarası "8", kendisinin ABCD kampındaki "143" rakamlarının toplamı oluyor.

ÜST ÜSTE EN ÇOK ALL STAR

Üst üste en çok All-Star olmuş oyuncu (18)

NBA'DE 8

Lise kariyerinde çoğunlukla 33 giyen Bryant, NBA'e girdiğinde 8'e geçti.

MIKE D'ANTONI

Mike D'Antoni kendisinin çocukken en sevdiği oyunculardandı. Eskiden koçluğunu yapmış olduğu isim, Kobe çocukken İtalya'da oynuyordu.

UNC

Eğer koleje gitseydi Duke yerine UNC'yi tercih edebileceğini söylemişti.

EN İYİ 5'İ

Kendisine göre en iyi 5 oyuncu: Magic, Jordan, Bird, Russell ve Kareem.

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