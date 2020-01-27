Kobe Bryant'ı unutulmaz yapan 27 detay

Dünya basketbolunun en önemli isimlerinden Kobe Bryant, 41 yaşında geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu.
Spor dünyasını yasa boğan bu haberin ardından Kobe'yi unutulmaz yapan 27 detayla sizleri baş başa bırakıyoruz.
ADI KOBE BİFTEĞİNDEN GELİYOR
Ebeveynleri kendisine bu ismi Japonya'nın ünlü Kobe bifteğinden sonra vermişti.
BABASI İLE TEKE TEK...
16 yaşına kadar babasını teke tekte yenememiş. Bilindiği gibi babası eski basketbolcu Joe Bryant.
96'DA EN GENÇ OYUNCUYDU...
1996'da Kobe 18 yıl, 2 ay ve 11 günle ligde oynayan en genç oyuncuydu. Bu rekor daha sonra Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırıldı.
KENDİ ŞARKISI VAR
Kendi söylediği bir şarkısı var: "K.O.B.E."
VANESSA İLE KLİPTE TANIŞTI
Eşi Vanessa ile sonradan iptal edilecek "K.O.B.E." klip çekiminde tanıştı.
ÇALIŞKANLIĞI...
Bir keresinde ABD Milli Basketbol Takımı antrenmanlarından birine 7 saat önce gelmiş ve çalışmış. Sabaha karşı 4'te uyanan Kobe, antrenörüyle 75 dakika çalışacakmış fakat Kobe 11'deki antrenmana kadar şut atmaya devam etmiş.
KRAMPONLARDAN ESİNLENMİŞ
Özel ayakkabılarının kısa bilekli olmasını futbolda giyilen kramponlardan ilham alarak istemiş.
AĞZI KURUDUĞUNDA...
Maçta ağzı kuruduğunda formasını çiğniyordu.
MİLAN TARAFTARI...
İtalya'da büyüdüğü için bir Milan destekçisiydi.
ÇOCUKKEN KALECİYDİ
Çocukken futbol oynadığı dönemde, kaleci oluyordu. Sebebi ise ince uzun yapısı.
LİSEDEN GELEN İLK GUARD
Liseden gelen ilk guard oyuncuydu.
BRUCE LEE'DEN İLHAM ALDI
Bruce Lee'yi en büyük basketbol ilham vericilerinden biri olarak görüyordu. Lee'nin farklı durumlara adapte olan, yaratıcılığını konuşturduğu stilini Kobe de kendi oyununa uygulamıştı.
BABASI OYNARKEN ARADA ŞUT ATARDI
Babası İtalya'da profesyonel basketbol oynadığı dönemde, ilk yarı bittiğinde, arada şut atıyordu.
ÜÇ YÜZÜK
New York'taki streetball nick'i "Üç yüzük." 2002 yılında Harlem'ın ünlü yeri Rucker Park'ta oynamış olan Kobe, o zaman sahip olduğu şampiyonluk yüzükleri sebebiyle böyle bir isme sahipti.
GÖBEK ADI
Göbek adı "Bean", babasının takma adı "Jellybean"den geliyordu.
MARCO VAN BASTEN
Çocukluğunda favori futbol oyuncusu Marco Van Basten'di.
RAP ATIŞMASI
Bir keresinde Toronto Raptors guardı Alvin Williams ile Hilton lobisinde rap atışması yapmıştı.
CLIPPERS GERÇEĞİ
Clippers kendisini 1996 Draftının 7. sırasında seçmedi çünkü L.A. şehrinin kendilerine gülmelerini istemedi. Sonuçta bu 17 yaşında bir çocuktu.
BUG A BOO KLİBİ
Destiny's Child'ın "Bug a Boo" klibinde görünmüşlüğü var.
ÜÇ OYUNU VAR
NBA Courtside şirketi altında kendine ait üç adet basketbol oyunu var.
BENCHTEN ALL STAR
Benchten gelip All-Star olan son oyuncuydu (1998)
8
Orijinal numarası "8", kendisinin ABCD kampındaki "143" rakamlarının toplamı oluyor.
ÜST ÜSTE EN ÇOK ALL STAR
Üst üste en çok All-Star olmuş oyuncu (18)
NBA'DE 8
Lise kariyerinde çoğunlukla 33 giyen Bryant, NBA'e girdiğinde 8'e geçti.
MIKE D'ANTONI
Mike D'Antoni kendisinin çocukken en sevdiği oyunculardandı. Eskiden koçluğunu yapmış olduğu isim, Kobe çocukken İtalya'da oynuyordu.
UNC
Eğer koleje gitseydi Duke yerine UNC'yi tercih edebileceğini söylemişti.
EN İYİ 5'İ
Kendisine göre en iyi 5 oyuncu: Magic, Jordan, Bird, Russell ve Kareem.
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Spor dünyasını yasa boğan bu haberin ardından Kobe'yi unutulmaz yapan 27 detayla sizleri baş başa bırakıyoruz.
ADI KOBE BİFTEĞİNDEN GELİYOR
Ebeveynleri kendisine bu ismi Japonya'nın ünlü Kobe bifteğinden sonra vermişti.
BABASI İLE TEKE TEK...
16 yaşına kadar babasını teke tekte yenememiş. Bilindiği gibi babası eski basketbolcu Joe Bryant.
96'DA EN GENÇ OYUNCUYDU...
1996'da Kobe 18 yıl, 2 ay ve 11 günle ligde oynayan en genç oyuncuydu. Bu rekor daha sonra Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırıldı.
KENDİ ŞARKISI VAR
Kendi söylediği bir şarkısı var: "K.O.B.E."
VANESSA İLE KLİPTE TANIŞTI
Eşi Vanessa ile sonradan iptal edilecek "K.O.B.E." klip çekiminde tanıştı.
ÇALIŞKANLIĞI...
Bir keresinde ABD Milli Basketbol Takımı antrenmanlarından birine 7 saat önce gelmiş ve çalışmış. Sabaha karşı 4'te uyanan Kobe, antrenörüyle 75 dakika çalışacakmış fakat Kobe 11'deki antrenmana kadar şut atmaya devam etmiş.
KRAMPONLARDAN ESİNLENMİŞ
Özel ayakkabılarının kısa bilekli olmasını futbolda giyilen kramponlardan ilham alarak istemiş.
AĞZI KURUDUĞUNDA...
Maçta ağzı kuruduğunda formasını çiğniyordu.
MİLAN TARAFTARI...
İtalya'da büyüdüğü için bir Milan destekçisiydi.
ÇOCUKKEN KALECİYDİ
Çocukken futbol oynadığı dönemde, kaleci oluyordu. Sebebi ise ince uzun yapısı.
LİSEDEN GELEN İLK GUARD
Liseden gelen ilk guard oyuncuydu.
BRUCE LEE'DEN İLHAM ALDI
Bruce Lee'yi en büyük basketbol ilham vericilerinden biri olarak görüyordu. Lee'nin farklı durumlara adapte olan, yaratıcılığını konuşturduğu stilini Kobe de kendi oyununa uygulamıştı.
BABASI OYNARKEN ARADA ŞUT ATARDI
Babası İtalya'da profesyonel basketbol oynadığı dönemde, ilk yarı bittiğinde, arada şut atıyordu.
ÜÇ YÜZÜK
New York'taki streetball nick'i "Üç yüzük." 2002 yılında Harlem'ın ünlü yeri Rucker Park'ta oynamış olan Kobe, o zaman sahip olduğu şampiyonluk yüzükleri sebebiyle böyle bir isme sahipti.
GÖBEK ADI
Göbek adı "Bean", babasının takma adı "Jellybean"den geliyordu.
MARCO VAN BASTEN
Çocukluğunda favori futbol oyuncusu Marco Van Basten'di.
RAP ATIŞMASI
Bir keresinde Toronto Raptors guardı Alvin Williams ile Hilton lobisinde rap atışması yapmıştı.
CLIPPERS GERÇEĞİ
Clippers kendisini 1996 Draftının 7. sırasında seçmedi çünkü L.A. şehrinin kendilerine gülmelerini istemedi. Sonuçta bu 17 yaşında bir çocuktu.
BUG A BOO KLİBİ
Destiny's Child'ın "Bug a Boo" klibinde görünmüşlüğü var.
ÜÇ OYUNU VAR
NBA Courtside şirketi altında kendine ait üç adet basketbol oyunu var.
BENCHTEN ALL STAR
Benchten gelip All-Star olan son oyuncuydu (1998)
8
Orijinal numarası "8", kendisinin ABCD kampındaki "143" rakamlarının toplamı oluyor.
ÜST ÜSTE EN ÇOK ALL STAR
Üst üste en çok All-Star olmuş oyuncu (18)
NBA'DE 8
Lise kariyerinde çoğunlukla 33 giyen Bryant, NBA'e girdiğinde 8'e geçti.
MIKE D'ANTONI
Mike D'Antoni kendisinin çocukken en sevdiği oyunculardandı. Eskiden koçluğunu yapmış olduğu isim, Kobe çocukken İtalya'da oynuyordu.
UNC
Eğer koleje gitseydi Duke yerine UNC'yi tercih edebileceğini söylemişti.
EN İYİ 5'İ
Kendisine göre en iyi 5 oyuncu: Magic, Jordan, Bird, Russell ve Kareem.
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