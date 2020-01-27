Kobe Bryant'ı unutulmaz yapan 27 detay

Dünya basketbolunun en önemli isimlerinden Kobe Bryant, 41 yaşında geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu.Spor dünyasını yasa boğan bu haberin ardından Kobe'yi unutulmaz yapan 27 detayla sizleri baş başa bırakıyoruz.Ebeveynleri kendisine bu ismi Japonya'nın ünlü Kobe bifteğinden sonra vermişti.16 yaşına kadar babasını teke tekte yenememiş. Bilindiği gibi babası eski basketbolcu Joe Bryant.1996'da Kobe 18 yıl, 2 ay ve 11 günle ligde oynayan en genç oyuncuydu. Bu rekor daha sonra Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırıldı.Kendi söylediği bir şarkısı var: "K.O.B.E."Eşi Vanessa ile sonradan iptal edilecek "K.O.B.E." klip çekiminde tanıştı.Bir keresinde ABD Milli Basketbol Takımı antrenmanlarından birine 7 saat önce gelmiş ve çalışmış. Sabaha karşı 4'te uyanan Kobe, antrenörüyle 75 dakika çalışacakmış fakat Kobe 11'deki antrenmana kadar şut atmaya devam etmiş.Özel ayakkabılarının kısa bilekli olmasını futbolda giyilen kramponlardan ilham alarak istemiş.Maçta ağzı kuruduğunda formasını çiğniyordu.İtalya'da büyüdüğü için bir Milan destekçisiydi.Çocukken futbol oynadığı dönemde, kaleci oluyordu. Sebebi ise ince uzun yapısı.Liseden gelen ilk guard oyuncuydu.Bruce Lee'yi en büyük basketbol ilham vericilerinden biri olarak görüyordu. Lee'nin farklı durumlara adapte olan, yaratıcılığını konuşturduğu stilini Kobe de kendi oyununa uygulamıştı.Babası İtalya'da profesyonel basketbol oynadığı dönemde, ilk yarı bittiğinde, arada şut atıyordu.New York'taki streetball nick'i "Üç yüzük." 2002 yılında Harlem'ın ünlü yeri Rucker Park'ta oynamış olan Kobe, o zaman sahip olduğu şampiyonluk yüzükleri sebebiyle böyle bir isme sahipti.Göbek adı "Bean", babasının takma adı "Jellybean"den geliyordu.Çocukluğunda favori futbol oyuncusu Marco Van Basten'di.Bir keresinde Toronto Raptors guardı Alvin Williams ile Hilton lobisinde rap atışması yapmıştı.Clippers kendisini 1996 Draftının 7. sırasında seçmedi çünkü L.A. şehrinin kendilerine gülmelerini istemedi. Sonuçta bu 17 yaşında bir çocuktu.Destiny's Child'ın "Bug a Boo" klibinde görünmüşlüğü var.NBA Courtside şirketi altında kendine ait üç adet basketbol oyunu var.Benchten gelip All-Star olan son oyuncuydu (1998)Orijinal numarası "8", kendisinin ABCD kampındaki "143" rakamlarının toplamı oluyor.Üst üste en çok All-Star olmuş oyuncu (18)Lise kariyerinde çoğunlukla 33 giyen Bryant, NBA'e girdiğinde 8'e geçti.Mike D'Antoni kendisinin çocukken en sevdiği oyunculardandı. Eskiden koçluğunu yapmış olduğu isim, Kobe çocukken İtalya'da oynuyordu.Eğer koleje gitseydi Duke yerine UNC'yi tercih edebileceğini söylemişti.Kendisine göre en iyi 5 oyuncu: Magic, Jordan, Bird, Russell ve Kareem.