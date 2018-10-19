Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kobe Bryant: "Lakers, bu sezon birçok insanı şaşırtacak"

Kobe Bryant, LeBron James'in Los Angeles Lakers'ı bir playoff takımı haline geri döndürmesini beklediğini ve Lakers'ın "çok fazla insanı şaşırtacağını" söyledi.

Kobe Bryant, LeBron James'in Los Angeles Lakers'ı bir playoff takımı haline geri döndürmesini beklediğini ve Lakers'ın "çok fazla insanı şaşırtacağını" söyledi.

Kobe, L.A.'in Golden State Warriors'a "savunma, azim, güç ve hız" ile meydan okuyabileceğini düşünüyor.

Undefeated ile yapılan röportajın o kısmı şu şekilde:

"Bryant: "Lakers çok fazla insanı şaşırtacak. Rob [Lakers'ın genel müdürü Pelinka] akıllıca bir takım fiziksel oyuncu kurdu. Büyük, çok yönlü, hızlı, fiziksel oyuncular. Golden State'e meydan okumak istiyorsan, onlara ateş ederek meydan okuyamayacağını anlıyor. Yaptıkları şey budur.

"Onları başka bir alanda dövmelisin. Cüsseyle dövmelisin. Savunmayla. Azimle. Kuvvet ve hızla. Ve bunlara sahip bir takımı var. Veteranların halen verimli dönemlerinde olduğu ve öğrenmeye açık olduğu kadar açık görüşlü gençlere sahip bir takım var. Rekabet ve mücadele edebilen bir takım. Bu tehlikeli bir karışımdır."

İnsanları şaşırtacak mı diyorsun? Kesin bir playoff takımı mı?

Bryant: "Ah, Tanrım, evet. Haydi ama."

Bir çok insan bu takımı LeBron'la birlikte bile Batı'da bir playoff takımı olarak görmüyor.

Bryant: "Haydi ama (Gülüyor)."





En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Kobe Bryant, LeBron James'in Los Angeles Lakers'ı bir playoff takımı haline geri döndürmesini beklediğini ve Lakers'ın "çok fazla insanı şaşırtacağını" söyledi.
Boston Celtics'in süperstarlığa doğru emin adımlarla ilerleyen genç ismi Jayson Tatum, bu duruma hazır olduğunu ve "Hiçbir şeyden korkmadığını" belirtti.
Anthony Davis, "en iyi oyuncu" olmak üzere çıktığı yolu benimsemeye karar verdiğini ve yeni mücadelesinin bu olacağını söyledi.
Philadelphia 76ers'ın genç oyuncusu Markelle Fultz, uzun süre şutundaki bozukluğa dair konuşulanlardan sonra, geçtiğimiz gece NBA kariyerinin ilk üçlük isabetini buldu.
Miami Heat'in Jimmy Butler için bir takas işlemini tamamlaması beklenirken, takım başkanı Pat Riley artık anlaşmanın öldüğünü açıkladı.
Carmelo Anthony, kariyerinde ilk kez benchten gelecek olmanın kendisi için önemli bir geçiş olacağını kabul etti.
Carmelo Anthony, kariyerinde ilk kez benchten gelecek olmanın kendisi için önemli bir geçiş olacağını kabul etti.
Kawhi Leonard'ın, LA Clippers tarafından alınabileceğine dair güçlü bir iddia ESPN'den Adrian Wojnarowski tarafından ortaya atıldı.
G League, Amerika'nın gelecekteki en iyi basketbolcuları için geçerli olacak olan ve önümüzdeki yıllarda izlenecek rotanın bir alternatifi olarak yeni bir girişim fırsatı yaratıyor.
Paul George, geçmişte Indiana Pacers'tayken Oklahoma City Thunder'a takaslanmasaydı, Los Angeles Lakers'la anlaşma durumu olabileceğini söyledi.
Luke Walton, önceki gece Los Angeles Lakers'ın Portland Trail Blazers'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası muhabirlere konuştu.
LeBron James, Los Angeles Lakers'la oynadığı ilk sezon maçında Portland Trail Blazers'a karşı alınan 128-119'luk mağlubiyet sonrası, Lakers'ın uzun vadede daha iyi hareket edeceğinin garantisini verdi.
Minnesota Timberwolves'un sahibi Glen Taylor, Tom Thibodeau'nun Jimmy Butler durumunu nasıl ele aldığını değerlendirdi.
LA Clippers'ın ön ofisinden birkaç personelin, bu sezon sonunda serbest kalacak olan Kevin Durant'i izleme sebebiyle çok sayıda Golden State Warriors maçına katılmasının beklendiği açıklandı.
Phoenix Suns'ın, geçtiğimiz haftalarda T.J. McConnell'ı alabilmek için Philadelphia 76ers ile bir takas arayışında olduğu ortaya çıktı.
Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves için San Antonio Spurs'e karşı normal sezon açılışında kadroda yer aldı ve "yalnızca askerleriyle basketbol oynamak istediğini" söyledi.
Kevin Durant, yeni sezonun Golden State Warriors'ta geçireceği son sezon olduğuna dair söylentilere bıkkın bir tavırla yanıt verdi.
Denver Nuggets, başantrenör Michael Malone'a kontrat uzatması imzalamayı kabul etti.
Cleveland Cavaliers forması giyen temsilcimiz Cedi Osman, Toronto Raptors'a karşı gösterdiği 17 sayı ve 10 ribaundlık performansı sonrası, muhabirlere konuştu.
Jimmy Butler veya Kawhi Leonard'ın LeBron James ile Los Angeles Lakers'ta oynamak istemediğine dair bir iddia, The Ringer'dan Kevin O'Connor'ın yazısında yer aldı.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal