Kobe Bryant: "Lakers, bu sezon birçok insanı şaşırtacak"

Bryant: "Haydi ama (Gülüyor)."



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Kobe Bryant, LeBron James'in Los Angeles Lakers'ı bir playoff takımı haline geri döndürmesini beklediğini ve Lakers'ın "çok fazla insanı şaşırtacağını" söyledi.Kobe, L.A.'in Golden State Warriors'a "savunma, azim, güç ve hız" ile meydan okuyabileceğini düşünüyor.Undefeated ile yapılan röportajın o kısmı şu şekilde:"Lakers çok fazla insanı şaşırtacak. Rob [Lakers'ın genel müdürü Pelinka] akıllıca bir takım fiziksel oyuncu kurdu. Büyük, çok yönlü, hızlı, fiziksel oyuncular. Golden State'e meydan okumak istiyorsan, onlara ateş ederek meydan okuyamayacağını anlıyor. Yaptıkları şey budur."Onları başka bir alanda dövmelisin. Cüsseyle dövmelisin. Savunmayla. Azimle. Kuvvet ve hızla. Ve bunlara sahip bir takımı var. Veteranların halen verimli dönemlerinde olduğu ve öğrenmeye açık olduğu kadar açık görüşlü gençlere sahip bir takım var. Rekabet ve mücadele edebilen bir takım. Bu tehlikeli bir karışımdır.""Ah, Tanrım, evet. Haydi ama."