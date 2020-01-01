Kobe anısına Lakers - Clippers maçı ertelendi

NBA'de Kobe Bryant'ın ölümü nedeniyle yaşanan büyük üzüntü sürerken bir maç erteleme haberi geldi.



Yapılan açıklamada 28 Ocak'ta Staples Center'da oynanacak Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers maçının ertelendiği duyuruldu. Ulusal Basketbol Birliği'nden yapılan duyuruda karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği ve tarihin daha sonra açıklanacağı belirtildi.



Bilindiği gibi Bryant'ın ölüm haberini karşılaşmalar oynanırken alan tüm oyuncular büyük bir üzüntü yaşamış ve maçlarda Kobe'nin 8 ve 24 numaralı formalarına ithafen bu saniyelerde hücum süreleri boş geçilmişti.



