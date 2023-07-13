New York Knicks'in, Evan Fournier için takas opsiyonlarını değerlendirdiği belirtildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer'ın haberine göre Knicks, Fournier için aktif olarak takas yollarını araştırıyor.



30 yaşındaki guard, geride bıraktığımız sezon koç Tom Thibodeau'nun yönetiminde yalnızca 27 maçta forma giymiş ve sınırlı oyun süresinde 6.1 sayı, 1.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Fournier geçtiğimiz aylarda, aldığı dakika eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirerek, Knicks'te kalmayı beklemediğini öne sürmüştü. Bununla birlikte, rakip takımların New York'un muhtemel çok ekipli takas senaryolarının bir parçası olarak Fournier'i de dahil ettiğini iddia ettikleri belirtilmişti.



2024-25 sezonu için bir takım opsiyonu da dahil olmak üzere sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan Fournier'nin takas değeri, şut yeteneği ve deneyimine bağlı olarak şekilleniyor.



