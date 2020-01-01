"Knicks, CP3 için Knox'tan vazgeçmiş durumda" iddiası!

New York Knicks'in, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul için yapmak isteyeceği olası bir anlaşmada, Kevin Knox'ı takas etmesi gerekeceği bildirildi.



New York Post'tan Marc Berman'a göre, OKC'nin, Paul karşılığında, bir ilk tur draft hakkı ve hala çaylak sözleşmesinde olan bir oyuncu istediği kaydedildi.



Berman'a göre Thunder'ın, bu çaylak anlaşmasında olasılık olarak Knox'ı tercih ettiği belirtildi.



Önümüzdeki dört Draft için elinde yedi adet ilk tur hakkı bulunan Knicks'in, Dennis Smith Jr. veya Frank Ntilikina ile anlaşma yapmayı tercih ettiği söylendi.



OKC'nin Smith'i pek istemediği ve Knicks'in de Paul yerine Victor Oladipo ile takas yapmayı tercih ettiği, iddialar arasındaydı.



