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Klay: "Oynamak için sabırsızım, 24'te 4 atsam bile aldırmam!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, parkelere dönmek için ne kadar sabırsız olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, parkelere dönmek için ne kadar sabırsız olduğunu dile getirdi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski geçtiğimiz günlerde Thompson'ın uzun süre sonra ilk maçına 9 Ocak'ta Cleveland Cavaliers karşısında çıkabileceğini açıklamıştı.

Thompson kısa süre önce Instagram hesabında canlı yayın paylaşarak, geri dönüşü hakkında yorum yaptı ve "tekrar oynamak için sabırsızlandığını" belirtirken, "24'te 4 atsa bile" buna aldırmayacağını sözlerine ekledi:

"Vakit geliyor. Tekrar oynamak için sabırsızım. Tekneyle gidebildiğiniz bir işte kötü bir gün geçiremezsiniz. İmkansız. 24'te 4'le şut atsam bile umurumda değil."


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