Klay: "Oynamak için sabırsızım, 24'te 4 atsam bile aldırmam!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, parkelere dönmek için ne kadar sabırsız olduğunu dile getirdi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski geçtiğimiz günlerde Thompson'ın uzun süre sonra ilk maçına 9 Ocak'ta Cleveland Cavaliers karşısında çıkabileceğini açıklamıştı.



Thompson kısa süre önce Instagram hesabında canlı yayın paylaşarak, geri dönüşü hakkında yorum yaptı ve "tekrar oynamak için sabırsızlandığını" belirtirken, "24'te 4 atsa bile" buna aldırmayacağını sözlerine ekledi:



"Vakit geliyor. Tekrar oynamak için sabırsızım. Tekneyle gidebildiğiniz bir işte kötü bir gün geçiremezsiniz. İmkansız. 24'te 4'le şut atsam bile umurumda değil."



