Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın Pazar günü Cleveland Cavaliers'a karşı oynanacak maçta sakatlığından döneceği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Anthony Slater, Thompson'ın çapraz bağ ve aşil tendonu sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 31 ay kaçırdıktan sonra, Cavaliers karşısında Pazar gecesi parkelere dönmesinin beklendiğini ve bugün içinde resmi bir duyurunun gelmesinin beklendiğini doğruladılar.



ESPN'den Adrian Wojnarowski 'NBA Today' programında yaptığı açıklamada, Klay'in geri dönmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildirmişti.



Wojnarowski daha önce Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Thompson'ın Cavs maçı için geri döneceğine "iyimser gözle bakıldığını", ancak "nihai kararın" Warriors'ın Dallas Mavericks ve New Orleans Pelicans'a karşı iki maçlık deplasman yolculuğundan döndükten sonra verileceğini belirtmişti.



31 yaşındaki Thompson, NBA'deki son sezonu olan 2018-19'da yüzde 46.7 şut yüzdesiyle 21.5 sayı ortalama tutturmuştu.



