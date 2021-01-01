Kidd: "Luka ile Kristaps arasındaki ilişki harika!"

Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'in ilişkisinin 'harika' olduğunu söyledi.



Mavericks'in iki yıldızı Luka ve Porzingis'in geçtiğimiz sezon pek iyi geçinemedikleri bildirilmiş ve bu durum, Mavs'in Porzingis'i takas etmek istediği yönünde söylentilere yol açmıştı.



Kidd, bu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"KP yere düştüğünde, Luka benchten kalkıp onu kaldıran ilk kişi olmuştu. Bence bu gayet doğal çünkü ilişkileri harika. İkisi de oyunu oynuyor, eğleniyor ve sahada sanatlarını konuşturuyorlar. Bana kalırsa araları gerçekten çok iyi.



Benim gördüklerim bu şekilde. İkisiyle beraber bulunduğum kısa süre içinde hiçbir zaman sorun olmadığını söylemiştim, çünkü sürekli iletişim halindeler."



