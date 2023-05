Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, eski oyuncusu Jalen Brunson'ın New York Knicks için Mavericks'ten ayrılmasına karşı herhangi bir kırgınlık hissetmediğini söyledi.



Kidd, geçtiğimiz yaz New York Knicks'le sözleşme imzalamak için Mavs'ten ayrılmış olan Brunson'a karşı herhangi bir kırgınlık beslemediğini ve iyi miktarda para kazanmasını sağlayabildiği için mutlu olduğunu açıkladı:



"Brunson'ı kaybetme konusuna gelirsek, şahsen parasını kazandığı için çok mutluyum. Bize çok yardımı dokunmuştu. Cuban'ın söylediklerimden pek hoşnut kalmayacağını biliyorum fakat bir oyuncunun para kazanmasına yardımcı olmak hoşuma gider.



Herhangi bir oyuncuya antrenman kampının daha ilk gününden şunu derim, 'Bana ne istediğini söyle.' Herkes daha çok şut atmak veya süre almak ister diye bilinir. Ama aslında bununla bitmez. Para kazanmak ve oynamak isterler. Ben bunu sağlayabilecek konumdayım. Karşılığında ise birkaç şey talep ederim; güven duyması, iletişim kurması ve kendini vererek oynaması.



Brunson'a sorsanız, o da size anlatacaktır. Beni dinledi ve başına güzel şeyler geldi. Ben sadece insanları başarılı olacak bir konuma getirmek istiyorum, o kadar. NBA'de 30 şirket var, hepimiz aynı şirkette kalamayız. Bu yüzden New York'ta parasını kazandığı ve kendi takımının yıldızı olma şansı bulduğu için, onun adına mutluyum."



Kidd, Brunson'ın kararından memnun gözükse de, takımın sahibi Mark Cuban'ın aynı duyguları paylaşmadığı biliniyor. Cuban geçtiğimiz haftalarda Jalen'ın babası Rick Brunson'ı, oğlunun New York'a gidiş sürecine gereğinden fazla dahil olduğu için eleştirmişti.





