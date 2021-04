'Kick boksun kardelenleri' gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi

Tunceli'de hobi olarak başladıkları kick boksa zamanla tutkuyla bağlanan Erivan Barut, İrem Deniz Yuvanç ve Bilge Gözler, müsabakalarda elde ettikleri başarıyla göz dolduruyor.



Dersim Kick Boks Spor Kulübü bünyesinde kick boksa başlayan ve zamanla bu spor dalında kendilerini geliştiren Erivan Barut, İrem Deniz Yuvanç ve Bilge Gözler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda şampiyonluklar kazanmak için güç depoluyor.



Antrenör Gürsel Tayam gözetiminde haftanın belirli günlerinde Ali Baba Mahallesi'ndeki kick boks salonunda çalışmaları sürdüren sporcular, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanlarında teknik taktik ve torba çalışması gerçekleştiriyor.



Güç ve kondisyon için de ringde maç yapan sporcular, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda da 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



Yaklaşık 15 ülkeden çok sayıda sporcunun katılım gösterdiği organizasyonda, "Low Kick" branşında Erivan Barut 48 kiloda, İrem Deniz Yuvanç ise 65 kiloda ikinci oldu. Bilge Gözler de, "Full Contact" branşında 48 kiloda bronz madalya elde etti.



Kick boks "erkek sporudur" diyenlere karşılık çalışmalarını aralıksız sürdüren üç arkadaş, gelecekte katılacakları müsabakalarda altın madalyalar kazanarak dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.



Milli sporcu Erivan Barut, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır kick boks sporuyla ilgilendiğini söyledi.



Kick boksa başladığından beri birçok başarı elde ettiğini anlatan Barut, şöyle konuştu:



"Turnuvada ilk iki rakibimi mağlup ederek finale yükseldim ve ikinci oldum. Şehrimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım ve bundan sonrasında da daha çok çalışarak iyi başarılar elde edeceğim."



Barut, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Bunun için çok emek sarf ediyorum ve çalışıyorum. 'Kadın kick bokscu mu olur', 'Kadından dövüşçü mü olur' diyorlar. Ama bütün bu olumsuz düşüncelere rağmen sevdiğim sporu bırakmadım ve elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendimi her seferinde bir üst seviyeye taşımak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Sporcu Bilge Gözler ise kick boksa severek başladığını ve 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda ilk maçına çıktığını dile getirdi.



İlk maçında derece elde ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Gözler, "Bu sporu devam ettirmeyi düşünüyorum. Hedefimde milli takıma girmek var. Özelde ilimizi genelde de ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.



- "Tunceli'nin gençleri gerçekten spora çok yatkın"



İrem Deniz Yuvanç da hobi olarak arkadaşlarıyla beraber kick boksa başladığını anlattı.



Yuvanç, arkadaşlarının bu sporu bıraktığını kendisinin ise devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Maçlara gidip geldim. Maç grubu olarak her gün antrenmanlar yaptık. Tunceli'nin gençleri gerçekten spora çok yatkın ve bizler de bu konudaki avantajımızı değerlendirdik. Elimizden geleni yaparak buradan Avrupa Kupası'na gittik ve oradan ikinci olarak geri döndüm. Hedefim şampiyonluktu aslında ama nasibimizde bu varmış. İlimi orada çok güzel bir şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum."



Antrenör Gürsel Tayam, yaklaşık 13 yıldır kentte kick boks sporcusu yetiştirdiğini belirtti.



Öğrencilerinin birçok başarıya imza attığını dile getiren Tayam, "Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonaları dereceleri elde ettik ve bu dereceleri kazanmaya devam ediyoruz. Üç kızımız derece yaptı." diye konuştu.