Kerr, Durant ve Draymond'ın ifadelerine karşı sessiz kaldı

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Kevin Durant'in 2018'de takımdan ayrılmasının sebebi olarak kendisini ve takım yönetimini suçlaması hakkında konuşmayı reddetti.



Şimdiki Brooklyn Nets yıldızı ve Green, geçtiğimiz Ağustos ayında CHIPS isimli podcast'te, 2018'de LA Clippers'a karşı oynanan bir maçın sonunda saha içinde yaşadıkları ağır sözlü kavgaya değinmişlerdi.



Durant, bu atışmayı sezonun sonunda takımdan ayrılmasının nedenlerinden biri olarak göstermiş olsa da, her iki oyuncu da Kerr ve Warriors yönetiminin bu durumu yanlış ele aldıkları konusunda hemfikir olmuştu.



Yakın zamanda The Athletic'ten Tim Kawakami ile "TK Show"a konuk olan Kerr, bu ifade hakkında kendisine gelen soruyu yanıtlamamayı tercih etti:



"Bana bu soruyu sorman gerektiğinin farkındayım. Ve aynı şekilde, cevap vermek zorunda da değilim. Bu yüzden bir sonraki soruya geçeceğiz..."



