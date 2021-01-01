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Kerr: "Batum'u, Clippers'tan önce almak için çok uğraşmıştık"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın, LA Clippers'a katılmadan önce Nicolas Batum'u almak için "çok uğraştığını" itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın, LA Clippers'a katılmadan önce Nicolas Batum'u almak için "çok uğraştığını" itiraf etti.

Batum, geçtiğimiz ölü sezonda büyük ilgi görüyordu ve Fransız forvet, sonunda Clippers ile anlaşmıştı.

Kerr'e göre Warriors, Batum'u almak için ciddi bir çaba sarf etmişti:

"Batum'u almak için çok uğraşmıştık. Ona uzaktan her zaman hayranlık duymuştuk. Batum gibi oyunculara çok denk gelmediğinizi düşünüyorum. Bana kalırsa kendisinin imzası, muhtemelen NBA'de tüm ölü sezondaki en iyi hamleydi."

32 yaşındaki forvet, bu sezon maç başına 29.1 dakika sahada kalarak 8.9 sayı, 4.7 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalıyor.


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