Golden State Warriors koçu Steve Kerr, neden 73-9'luk Warriors'ın kendisini çok etkilenmediğini açıkladı.



Kerr, 2015-16 sezonunun 73 maç kazanan kadrosunun, o yıl şampiyonluğu kazanamamış olmasından ötürü, bu başarının iyi hisettirmediğini kabul etti:



"Adamların bundan gurur duyduklarını biliyorum, ancak bir şampiyonlukla tamamlayamadık. Sonuç olarak, antrenman tesisimizde küçük bir bayrağımız var. Bence bu böyle olmalı. Geriye bakıp harika bir sezonu hatırlayabiliriz, ancak tam olarak başarılı olamadık. Bu yüzden kesinlikle parlaklığını biraz kaybediyor."



Stephen Curry ve Klay Thompson'ın parlaklığının yanı sıra Draymond Green'in savunma ustalığı önderliğinde, Warriors ekibi sadece tüm sezonda en iyi basketbolu oynamakla kalmayıp, aynı zamanda sonuna kadar giderek bir şampiyonluk alacak gibi de gözüküyordu.



Takım, 2016 Finalleri'nde LeBron James ve Cleveland Cavaliers'a karşı 3-1 öne geçtikten sonra, serinin sonraki üç maçını kaybetmişti.



