Kerem Aktürkoğlu: 'Çok özlemişim'

Milli takım kampından dönen Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi takımı ziyaret ederken, teknik direktör Fatih Terim ile de bir süre sohbet etmişti.



Sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş fotoğrafı paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim. Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım" notunu ekledi ve sarı kırmızı kalp emojileri bıraktı



22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ligde 27 maça çıkarken 6 gol atıp 3 asistle oynamıştı.



