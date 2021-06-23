Kerem Aktürkoğlu: "Çok özlemişim"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, yeni sezon mesajı verdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu: 'Çok özlemişim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2021 09:20
Milli takım kampından dönen Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi takımı ziyaret ederken, teknik direktör Fatih Terim ile de bir süre sohbet etmişti.

Sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş fotoğrafı paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim.  Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım" notunu ekledi ve sarı kırmızı kalp emojileri bıraktı

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ligde 27 maça çıkarken 6 gol atıp 3 asistle oynamıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.