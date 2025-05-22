Son günlerde internet ortamında ve özellikle bazı sosyal medya platformlarında "Kenan İmirzalıoğlu boşandı mı?" şeklinde asılsız iddialar dolaşmaya başladı. Bu tür spekülasyonların kaynağı genellikle magazin dünyasına yönelik ilgiden ve zaman zaman ortaya atılan dedikodulardan besleniyor. Ancak, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları ve magazin basını, bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu araştırmaya başladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, uzun süredir devam eden bir aşkın ardından 2016 yılında görkemli bir törenle dünya evine girdi. Bu evlilik, magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri olmuş ve çiftin hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Mutlu evlilikleri boyunca çift, sık sık birlikte görüntülenmiş ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları samimi karelerle de hayranlarının beğenisini kazanmıştı.