Kemal Ademi: 'Türkiye'de menajerler kadroya karışıyor!'

Fenerbahçe'den Rusya Premier Lig ekibi Khimki'ye transfer olan Kemal Ademi, RIA Novosti'ye konuştu.



İşte Kemal Ademi'nin sözlerinden öne çıkanlar:



"Kendimi övmeyi seven biri değilim. 12 maçta 1 gol ve 2 asist yaptım ki hiç yeterli değilim. Sezonun ikinci yarısında çok daha fazla gol atacağım ve takıma çok daha fazla katkı yapacağım. Khimki'yi Rusya Premier Ligi'nde tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Biz küme düşmeyeceğiz.



Rusya Premier Ligi'nin seviyesi beni çok şaşırttı. Daha önce TV'de bazı Rusya takımlarının maçlarını izledim elbette ama bu seviye beni şaşırttı. Rusya'da çok iyi oyuncular var, oyun çok hızlı. Bunu beklemiyordum."



"SAVAŞTAN VE TERÖRDEN ÇOK ŞEY ÇEKTİK"



"Ben Stuttgart'a yakın bir yerde doğdum. Amcam orada yaşıyordu. Savaş hakkında diyecek bir şey yok, herkes neler olduğunu biliyor. Tüm ailem Kosova'da doğdu. Savaştan ve terörden çok şey çektik. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde mültecilerle ilgili birşey görsem onlar için üzülüyorum. Benim doğumumdan sonra ailem Kosova'ya geri döndü. Evimiz harap olmuştu. Yaşadığımız yerler tamamen yok olmuştu."



"MÜLTECİ KAMPINI DÜN GİBİ HATIRLIYORUM"



"İsviçre'ye kaçmıştık ama vizemiz yoktu. Hükümet bizi geri döndürmek istedi. Amcamın yanına Almanya'ya gittik.O bizi sakladı. Ancak polis orada da sorun oldu ve bizi sınır dışı etmek istediler. Annemin akrabaları Zürih'teydi. Orada mülteci kampına gittik.



Mülteci kampını dün gibi hatırlıyorum. Erkekler, kadınlar ve çocuklar farklı yerlerde yaşıyordu. Biz de bir barakadaydık. 30-40 çocuk vardı. Erkeklerin barakaları çok uzaktaydı. Her gün ağladığımı hatırlıyorum. Benim için zordu. Annem beni sakinleştiremiyordu. Mülteci kampının çalışanları bizi rahat ettirmek için uğraşıyorlardı. Ben sürekli ağladığım için özel bir izinle babamın yanıma gelmesine izin verdiler. Onu gördüğüm an, hala hayatımın en mutlu anıdır. Babam yanımdayken her şey iyidir diye düşünürüm hala.



Mülteci kampında 1 yıldan fazla süre kaldık. Bize başta vize vermediler. Süreç çok karmaşıktı. İsviçreli yetkililerle yapacağımız mülakata çok iyi hazırlandık. Eğer reddedilsek Kosova'ya geri gönderilecektik. Ancak vizeyi aldık ve İsviçre'de yaşamaya başladık."



"RUSYA, ÜLKEM KOSOVA'YI TANIMIYOR"



"Ailem benimle birlikte şu an Rusya'ya gelemiyor. Ziyaret için yanıma da gelemiyorlar. Çünkü, Kosova pasaportları var ve Rusya benim ülkemi tanımıyor. Moskova'da konsolosluğa özel bir vize için başvurdum ama hala sonuç çıkmadı."



"Basel'deyken teknik direktör değişti. Ortak bir dil bulamadık. Ayrılmam gerekiyordu. Bundesliga'dan teklif vardı ama Fenerbahçe'nin teklifi beni cezbetti. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve geri çevirilemez. Finansal olarak çok iyi bir teklif de yaptılar. Geleceğimi düşünmek zorundaydım."



"TÜRKİYE'DE MENAJERLER KADROYU BELİRLER"



"Fenerbahçe'de işler yolunda gitmedi ama sonuçta bir deneyimdi. Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi süper yıldızlarla birlikte oynadım. Fenerbahçe'de de teknik direktör değişti. Türkiye'de birçok şey futbolun etrafında döner.



Menajerlik oyunları vardır. Birçok insan, kulüplerin yöneticilerine yakın ve iletişimleri var. Hatta, kadroda kimin oynayacağını bile söylüyorlar. Bir futbolcu iyi oynamıyorsa ilk dakikalarda bile çıkabilir. Fenerbahçe'de Enner Valencia ile sağlıklı bir rekabetim vardı ama sahada yeterince vakit bulamıyordum. 4 aylığına kiralık gittim. Orada da işler yolunda gitmedi. Döndüğümde işlerin yolunda gitmesini umdum ama Türkiye'den ayrılmamın daha iyi olacağını fark ettim."



"MÜSLÜMANIM! CUMALARI NAMAZ KILARIM"



"Ben müslümanım. Ailem de öyle. Ancak koyu değiliz. Günde 5 vakit namaz kılmayız. Cuma günleri namaz kılarız sadece. Domuz eti yemeyiz. Ailemin bana öğrettiği şekilde yaşıyorum.





