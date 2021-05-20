Kayserispor, Koşukavak ile devam edecek!

Hes Kablo Kayserispor'dan Koşukavak kararı. Sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022 sezonuna Yalçın Koşukavak ile girecek.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Koşukavak ile devam edecek!
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20 Mayıs 2021 13:26
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi. HES Kablo Kayserispor, ligi 7.hocası Yalçın Koşukavak ile tamamladı. Yeni sezon planlamasını kongre sonrası yapacak olan temsilcimiz, ilk kararını teknik direktörü için verdi.

Kayseri Haber'den Şevket Tekin'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, başarılı teknik direktör ile yola devam kararı aldı. Çıktığı 5 maçta 6 puanı hanesine yazdırarak Kayseri'yi son hafta ligde tutan Koşukavak'ın, sarı-kırmızılılar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yeni sezon planlamasını da yapan Yalçın Koşukavak, yönetime detaylı bir rapor sunacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacak.

Geride kalan sezon yapılan hatalarla karşılaşmamak isteyen HES Kablo Kayserispor yönetimi, daha planlı ve yerinde transferlerle takımı oluşturmak istiyor. 


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