Haber Tarihi: 23 Kasım 2024 17:38 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 17:38

Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz

Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Kayserispor, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Kayserispor - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz
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Kayserispor - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-Lacivertli takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş bırakma peşinde. Kayserispor ise sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları...



KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor XI: Bilal, Gökhan, Arif, Ackah, Carole, Hasan, Bourabia, Kartal, Baran, Bahoken, Cardoso.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, En-Nesyri.


Fenerbahçe'de 4 eksik

Jose Mourinho'nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Allan Saint Maximin maçta forma giyemeyecek.


Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 47. randevuda

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Kayseri'de 24. maç

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Fenerbahçe, geçen sezon Kayserispor'la oynadığı iki maçı da kazandı. Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'da da rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.

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