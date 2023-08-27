Kayserispor evinde hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor evinde hata yapmadı
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27 Ağustos 2023 21:16
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 21:43
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. RHG Enerjitürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Samsunspor'un tek golü 21. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi. 

Samsunspor'da Taylan Antalyalı 62. dakikada sakatlanarak oyundan alınırken oyuncunun ayağında kırık şüphesi olabileceği belirtildi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 5'e yükseltti. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Kayserispor, Antalyaspor deplasmanına giderken Samsunspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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